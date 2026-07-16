Una donna prenderà il posto di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto, dopo il suo addio annunciato al termine della prossima stagione. La decisione è stata comunicata senza specificare il nome scelto. La trasmissione, in onda da molti anni, continuerà con una nuova conduttrice, mentre le voci sul suo futuro rimangono ancora non confermate. L’annuncio ufficiale non è stato ancora fatto.

Il futuro di Chi l’ha visto? continua ad alimentare indiscrezioni e ipotesi. Con l’ormai annunciato addio di Federica Sciarelli al termine della prossima stagione televisiva, cresce l’attesa per conoscere chi raccoglierà l’eredità di uno dei programmi più longevi e seguiti di Rai 3. Al momento, però, dai vertici dell’azienda non è arrivata alcuna conferma ufficiale e il clima resta quello di un vero e proprio casting riservato. >> Garlasco choc, prove ridotte in cenere: “Bruciate senza un motivo” Nelle ultime settimane il dibattito si è acceso sia sui social sia tra gli addetti ai lavori. Le caratteristiche richieste al successore non sono poche: esperienza giornalistica, autorevolezza, capacità di gestire casi di cronaca complessi e un rapporto di fiducia con il pubblico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “È la scelta giusta”. Chi l’ha visto, tocca a lei prende il posto di Federica Sciarelli

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