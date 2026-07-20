Per uscire dal declino va invertita la rotta ma il campo largo col Pd al centro non dà alcuna garanzia

Sabato e domenica scorsi, in occasione di una conferenza a Istanbul, giuristi provenienti da diversi paesi si sono confrontati sulla promozione della giustizia e del rispetto del diritto internazionale per la Palestina. L’evento è stato promosso dagli Ordini degli Avvocati di Turchia e Giordania. La discussione si è concentrata sulle strategie per invertire il declino del settore legale e sulla mancanza di garanzie offerte dal campo largo, con il Partito Democratico al centro, per un cambiamento efficace.

Sabato e domenica scorsi ho partecipato, ad Istanbul, a un’importante conferenza di giuristi promossa, tra gli altri, dagli Ordini degli Avvocati di Turchia e Giordania, avente ad oggetto la promozione della giustizia e del rispetto del diritto internazionale per la Palestina. Tema quantomai attuale e difficile. Gli organismi giudiziari internazionali come la Corte penale internazionale e la stessa Corte internazionale di giustizia, principale organo delle Nazioni Unite addetto alla tutela del diritto internazionale, come pure i Relatori indipendenti come Francesca Albanese e le organizzazioni non governative che raccolgono i dati relativi ai crimini di Israele, sono sotto violento attacco da parte del governo statunitense. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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