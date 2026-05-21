Terra dei fuochi Fabio Ciciliano | Anni di abbandono e malaffare ma ora la rotta è stata invertita

Da ilmattino.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli anni, questa zona è stata segnata da problemi legati alla criminalità e a una mancanza di interventi da parte delle autorità. Recentemente, alcune dichiarazioni indicano che la situazione sta cambiando e si sta cercando di invertire la rotta. La regione ha subito anni di abbandono e di attività illecite, ma ora si parla di un nuovo percorso di intervento e di recupero. La questione resta centrale nel dibattito pubblico riguardo alla tutela del territorio.

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«Per troppi anni questo territorio non solo è stato aggredito dalla criminalità ma c’è stata anche inerzia da parte delle istituzioni. Ma adesso la rotta è stata invertita», spiega Fabio Ciciliano, numero uno della Protezione civile, a margine della visita ad Acerra, domani, di papa Leone. A che punto siamo? Quale è la situazione oggi nella Terra dei fuochi? «Questo territorio splendido che era la campania felix degli antichi romani per la bellezza dei luoghi e la fertilità della terra è stata brutalizzata in questi ultimi decenni da uomini senza scrupoli che non hanno fatto altro che inquinare aria, terra e acqua senza preoccuparsi di avvelenare anche i propri figli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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