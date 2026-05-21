Terra dei fuochi Fabio Ciciliano | Anni di abbandono e malaffare ma ora la rotta è stata invertita

Negli anni, questa zona è stata segnata da problemi legati alla criminalità e a una mancanza di interventi da parte delle autorità. Recentemente, alcune dichiarazioni indicano che la situazione sta cambiando e si sta cercando di invertire la rotta. La regione ha subito anni di abbandono e di attività illecite, ma ora si parla di un nuovo percorso di intervento e di recupero. La questione resta centrale nel dibattito pubblico riguardo alla tutela del territorio.

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