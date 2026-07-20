La “rivoluzione dei fenicotteri” dell’ Albania ha conquistato una sostenitrice decisamente illustre: Dua Lipa. La popstar ha espresso la propria ammirazione per il movimento di protesta contro un resort, voluto dalla famiglia Trump, previsto nel Paese balcanico. Mentre le manifestazioni contro il progetto immobiliare da 1,6 miliardi di euro entrano nella loro sesta settimana, la cantante –nata a Londra e cresciuta in parte a Pristina, città d’origine dei suoi genitori emigrati dal Kosovo – ha definito questa mobilitazione civile «fonte d’ispirazione». Affrontando l’argomento in una conversazione con l’accademica e scrittrice albanese Lea Ypi nel suo podcast Service95 Book Club, lei stessa ha dichiarato: «Trovo davvero stimolante vedere quante persone ci tengano davvero». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Per Dua Lipa, le proteste in Albania contro il resort sostenuto da Jared Kushner e voluto da Trump sono «fonte d’ispirazione»

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Albania, Dua lipa sostiene le proteste contro il resort di lusso di Kushner

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