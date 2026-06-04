albania crescono le proteste contro il resort di lusso finanziato da jared kushner

In Albania, le proteste contro un resort di lusso finanziato da Jared Kushner sono aumentate. La società di investimento Affinity Partners, collegata a Kushner, sostiene il progetto. Le manifestazioni sono cresciute nel corso delle ultime settimane, con cittadini che contestano l’iniziativa. Non sono stati segnalati altri dettagli riguardo alle dimensioni o alle modalità delle proteste.

In Albania si stanno intensificando le proteste contro un progetto di resort di lusso sostenuto da Jared Kushner, genero di Donald Trump, attraverso la sua società di investimento Affinity Partners. Mercoledì 3 giugno migliaia di persone sono scese in piazza a Tirana per il terzo giorno consecutivo, dopo che gli oppositori hanno respinto l’offerta del primo ministro Edi Rama di «discutere soluzioni». Jared Kushner (Ansa). Rama difende il resort finanziato dal genero di Trump. Proteste sono previste anche nel sud del Paese, dove sono recentemente iniziati i lavori di costruzione del complesso da 1,4 miliardi di euro, che dovrebbe sorgere in un’area considerata una delle più sensibili dal punto di vista ambientale del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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