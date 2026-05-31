Sabato a Zvernec, in Albania, si sono svolte proteste davanti a un cantiere di un progetto immobiliare di lusso. Il progetto è collegato a Ivanka Trump e Jared Kushner, rispettivamente figlia e genero del presidente degli Stati Uniti. I manifestanti hanno espresso il loro dissenso nei confronti della costruzione del resort. Nessuna altra informazione è stata fornita sui numeri o sui partecipanti alle proteste.

Dimostranti hanno manifestato sabato a Zvernec, in Albania, di fronte al cantiere di un progetto immobiliare di lusso legato a Ivanka Trump e Jared Kushner, rispettivamente figlia e genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Alcuni attivisti si sono scontrati con le guardie di sicurezza private e un manifestante è stato visto mentre veniva trascinato via. Alcune organizzazioni della società civile in Albania e all’estero hanno denunciato come il progetto minacci l’ecosistema di un’area protetta. Zvërnec South Adriatic Development, la società incaricata di realizzare il progetto, ha reagito condannando la violenza e affermando che il progetto mira a contribuire allo sviluppo dell’Albania. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Albania, proteste contro la costruzione di un resort legato a Jared Kushner e Ivanka Trump

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