Nel match tra Spagna e Argentina, si sfidano giocatori come Yamal e Messi, Rodri e Paredes, Oyarzabal e Lautaro Martinez. Le due squadre schierano undici titolari ciascuna, pronti a confrontarsi nel grande stadio del New Jersey. Tra duelli individuali e scontri diretti, le partite si svolgono con attenzione ai ruoli e alle strategie adottate da entrambe le nazionali.

Spagna-Argentina, ma anche Messi contro Yamal, Rodri-Paredes, Oyarzabal-Lautaro Martinez: ruolo per ruolo, undici contro undici cavalieri del pallone che si stanno preparando per l’impresa di domani al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. Il concetto di squadra nel calcio non è mai virtuale, tanti atomi compongono una molecola. E quando sono in armonia la molecola è bellissima. Non sono numeri uno da top club, Unai Simon all’Athletic, Dibu Martinez con l’Aston Villa. Ma sono “numeri uno” a tutti gli effetti. Il portiere spagnolo fin qui ha preso un solo gol dal Belgio (De Ketelaere), come Buffon che soltanto in finale subì il secondo da Zidane su rigore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Simon e il Dibu a Rodri-Paredes, quanti duelli in Spagna-Argentina. E Yamal preoccupa

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