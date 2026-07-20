Il club valuta ancora il futuro di Pavard, con l’allenatore che potrebbe decidere di tenerlo in rosa. In ritiro, il difensore francese ha mostrato segnali positivi. Nel frattempo, Diouf si sta affermando sulla fascia e Stankovic sta trovando spazio tra le scelte dell’allenatore. Le decisioni sul mercato potrebbero cambiare in base alle prestazioni dei giocatori durante la preparazione estiva.

di Alberto Petrosilli Dalla possibile cessione alla permanenza: Pavard convince in ritiro. Intanto Diouf prende quota sulla fascia e Stankovic si ritaglia uno spazio importante. Il mercato in entrata dell’Inter continua a essere strettamente legato alle uscite, ma alcuni scenari stanno cambiando con il passare delle settimane. Tra questi c’è quello che riguarda Benjamin Pavard, inizialmente considerato uno dei possibili partenti e oggi sempre più vicino a una permanenza in nerazzurro. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il difensore francese si è presentato al ritiro in ottime condizioni fisiche e con l’obiettivo di convincere Cristian Chivu a puntare ancora su di lui. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pavard può restare: Chivu rivaluta il francese, cambiano i piani sul mercato. Piovono conferme

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