Il calciomercato ha portato a un cambiamento negli scenari per il difensore francese Pavard, il cui futuro resta incerto. La sua permanenza potrebbe dipendere da sviluppi imprevisti, anche se il club ha già in rosa altri tre difensori: Bisseck, Akanji e Bastoni. L'interesse per Pavard si mantiene, ma non ci sono ancora decisioni definitive sulla sua permanenza. La situazione potrebbe evolversi in base alle trattative in corso e alle esigenze della squadra.

Tre certezze. Forse quattro. Cristian Chivu in difesa può contare su Yann Bisseck, Manuel Akanji e Alessandro Bastoni ma occhio a Benjamin Pavard. Lo “strano caso” del centrale francese è uno di quelli che può cambiare qualche scenario di calciomercato. Dal momento in cui è rientrato a Milano dopo il prestito dell’ultima stagione al Marsiglia è finito nella lista degli esuberi, dei giocatori non più nel progetto tecnico; ma l’imprevedibilità di una sessione a tratti bloccata, tanto in entrata quanto in uscita, potrebbe portare anche a un epilogo diverso. La premessa è sempre la stessa. Senza più Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, il reparto ha bisogno di un paio di elementi che possano sostituire i senior che hanno salutato per il contratto scaduto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Gazzetta.it - Pavard, il mercato cambia gli scenari: all'Inter servono certezze, il francese potrebbe restare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pavard può restare all’Inter: il difensore francese convince al radunoIl difensore francese, rientrato dal prestito al Marsiglia, ha mostrato un atteggiamento convincente durante il raduno dell’Inter.

Retroscena Pavard, il francese l’intenzione di restare all’Inter: ecco il motivo!Il difensore francese ha dichiarato di voler continuare a giocare con la maglia dell’Inter.

Temi più discussi: Chalobah, Stones e... persino Pavard: Inter, tutti gli scenari per la difesa; Pavard, vecchie ruggini: il gruppo dirà se resterà; La lunga rincorsa di Pavard: restare all'Inter converrebbe a tutti. Deciderà il gruppo; Da Pavard a Camarda: le 5 trattative che vi siete persi oggi (15/07).

L'Inter accelera sul mercato: difensore centrale ed esterno destro restano le priorità. Spence in pole, mentre il futuro di Pavard può cambiare i piani. #Inter #Calciomercato #SerieA #Spence #Pavard #Tottenham #ForzaInter x.com

Pavard, il mercato cambia gli scenari: all'Inter servono certezze, il francese potrebbe restareSenza Acerbi e De Vrij, alla difesa servono punti fermi: con le entrate che procedono a rilento il profilo dell'esterno potrebbe essere riconsiderato ... msn.com

Pavard cambia atteggiamento, Chivu riflette sul reparto difensivoBenjamin Pavard mostra un nuovo atteggiamento dal ritorno a Milano. Chivu riflette sul reparto difensivo nerazzurro: cosa può succedere. passioneinter.com