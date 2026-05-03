Una giovane di 23 anni di Palermo si è esibita sul palco di un concerto romano accompagnando il cantautore durante uno spettacolo. Ha interpretato una canzone in Lingua dei Segni Italiana (LIS), rendendo la musica accessibile anche a chi non può ascoltarla. La performer ha realizzato così un sogno, portando in scena questa esperienza per la prima volta davanti a un pubblico. L’evento si è svolto durante la prima tappa di un tour.

La giovanissima Giorgina, 23 anni, palermitana, è salita ieri sera sul palco della prima data del tour romano di Fabrizio Moro, realizzando il suo sogno: interpretare in LIS una sua canzone e rendere la musica accessibile anche a chi non può ascoltarla. L’incontro tra i due era avvenuto pochi giorni prima negli studi del programma “Da noi. a ruota libera”, condotto da Francesca Fialdini. Da lì, la promessa del cantautore di portarla sul palco. “Ho conosciuto una giovanissima ragazza che si chiama Giorgina – ha raccontato Moro durante il concerto –. Ha perso l’udito da piccolissima, ma ha imparato ad assorbire le vibrazioni della musica e a trasformarle nel linguaggio dei segni.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La palermitana Giorgina sul palco con Fabrizio Moro: il sogno diventa realtà in LIS davanti al pubblico romano VIDEO

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