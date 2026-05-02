Scatto d’ira di Tommaso Paradiso sul palco | cosa ha fatto perdere la pazienza al cantante il video è virale

Il 30 aprile 2026, una serata prevista come conclusione di un tour nei palasport si è trasformata in un momento di tensione quando il cantante ha perso la calma durante un'esibizione sul palco. Un video che mostra l'incidente si è diffuso rapidamente sui social, attirando l'attenzione degli utenti. La situazione ha attirato l'interesse di chi segue da vicino gli eventi legati al mondo dello spettacolo.

Il 30 aprile 2026 doveva essere una serata di festa per chiudere in bellezza il tour nei palasport. Invece, al Palapartenope di Napoli, Tommaso Paradiso ha regalato al pubblico un momento che nessuno si aspettava: uno scatto d’ira improvviso che ha trasformato il concerto in un piccolo caso mediatico destinato a rimbalzare sui social per giorni. Nel mezzo dell’esibizione, mentre il Palasport di Fuorigrotta vibrava sulle note dei suoi successi, qualcosa è andato storto. Un malfunzionamento tecnico agli auricolari ha compromesso il controllo del volume, mandando in tilt il sistema di monitoraggio dell’artista. La reazione è stata istintiva quanto plateale: il cantautore romano ha afferrato il microfono e lo ha scaraventato con forza sul palco, lasciando di stucco migliaia di spettatori.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Scatto d’ira di Tommaso Paradiso sul palco: cosa ha fatto perdere la pazienza al cantante (il video è virale) Notizie correlate Leggi anche: Scatto d’ira di Tommaso Paradiso: scaglia il microfono a terra, poi chiede scusa al pubblico napoletano “Ha perso la testa”. Tommaso Paradiso, ma cosa ha fatto! Il gesto shock al concertoMomenti di forte tensione durante il concerto di Tommaso Paradiso al Palapartenope di Napoli, dove un imprevisto tecnico ha rischiato di mandare... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tommaso Paradiso, scatto d’ira nel concerto a Napoli: microfono a terra, scuse e pace fatta con ‘O surdato ’nnammurato’; Scatto d'ira di Tommaso Paradiso: scaglia il microfono a terra, poi chiede scusa al pubblico napoletano; Shock al concerto di Tommaso Paradiso: l'artista perde le staffe e lancia il microfono. Poi le scuse: Colpa del volume - Il video; Tommaso Paradiso a Napoli | guasto agli auricolari lanciato il microfono. Scatto d’ira di Tommaso Paradiso: scaglia il microfono a terra, poi chiede scusa al pubblico napoletanoTommaso Paradiso ha scagliato il microfono a terra durante un concerto. Uno scatto d’ira dopo il quale ha chiesto subito scusa ai fan. fanpage.it Tommaso Paradiso, scatto d’ira nel concerto a Napoli: microfono a terra, scuse e pace fatta con ‘O surdato ’nnammurato’Problemi tecnici durante il live al Palapartenope: il cantante reagisce d’istinto, poi torna la calma con le scuse dal palco e un finale corale insieme al pubblico. libero.it Uno scatto di rabbia durante il concerto. Tommaso Paradiso ha preso le staffe durante il concerto al Palapartenope di Napoli, a causa di un imprevisto tecnico che ha interrotto per alcuni istanti lo spettacolo. - facebook.com facebook Shock al concerto di Tommaso Paradiso: l'artista perde le staffe e lancia il microfono. Poi le scuse: «Colpa del volume» - Il video x.com