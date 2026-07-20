paura per noemi cade dal palco durante il concerto e finisce in ospedale

Brutto incidente per Noemi, nella serata di domenica 19 luglio 2026, durante il concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. Subito dopo l’esibizione di Briciole, uno dei suoi brani di maggior successo, la cantante romana è caduta dal palco mentre salutava il pubblico, riportando una ferita alla testa. Immediatamente soccorsa dallo staff medico presente allo spettacolo, che è stato inevitabilmente interrotto, Veronica Scopellitti, il vero nome di Noemi, è stata poi portata all’ospedale di Vasto, in ambulanza, per eseguire i necessari accertamenti medici. Dopo lo spavento e il ricovero, la cantante dal letto dell’ospedale ha rassicurato tutti in merito alle sue condizioni di salute: Volevo rassicurarvi dopo quello che è successo ieri sera. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Paura per Noemi: cade dal palco durante il concerto, ricoverata in ospedale

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Paura per Noemi, cade dal palco durante il concerto: corsa in ospedaleDurante un concerto a San Salvo Marina, la cantante è caduta dal palco ed è stata portata in ospedale.

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