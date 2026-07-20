Paura per Noemi cade dal palco durante il concerto | corsa in ospedale

Durante un concerto a San Salvo Marina, la cantante è caduta dal palco ed è stata portata in ospedale. La scena ha generato grande preoccupazione tra il pubblico. Nessuna comunicazione ufficiale sulle condizioni di salute. La caduta è avvenuta improvvisamente e senza altri eventi che possano spiegare l’incidente. La cantante non ha potuto continuare l’esibizione e si attende un aggiornamento sulle sue condizioni.

Noemi è caduta dal palco durante un suo concerto. La cantante è stata portata in ospedale. Momenti di grande apprensione durante il concerto di Noemi a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. La cantante è caduta dal palco mentre stava salutando il pubblico al termine di un brano, interrompendo improvvisamente una serata che fino a quel momento si stava svolgendo senza alcun problema. L’incidente di Noemi è avvenuto davanti a centinaia di spettatori, che hanno assistito con preoccupazione alla scena. Subito dopo la caduta, sul palco sono intervenuti i soccorsi e lo staff dell’artista, mentre il pubblico è rimasto in attesa di capire quali fossero le condizioni della cantante. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Paura per Noemi: cade dal palco durante il concerto, ricoverata in ospedale

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