Noemi cade dal palco durante un concerto e finisce in ospedale – Video

Sono tanti i video che circolano sui social e la dinamica è chiata: Noemi sta finendo di cantare la sua Briciole durante un live, si avvicina al bordo del palco per salutare il pubblico, e cade giù. La cantante si stava esibendo a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. Stando ai media locali Noemi avrebbe battuto la testa: medicata sul posto, è stata poi portata all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per accertamenti. Il concerto è stato sospeso intorno alle 22:30: “La cantante è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Nella speranza che non si tratti di nulla di grave, rivolgiamo a Noemi i nostri più sinceri auguri di una pronta e completa guarigione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Noemi cade dal palco durante un concerto. (Video)

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Noemi cade dal palco durante il concerto e finisce in ospedale – Il videoDurante un concerto a San Salvo Marina, la cantante è caduta dal palco mentre salutava il pubblico alla fine di un brano.

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Noemi cade dal palco durante un concerto in Abruzzo. Portata in ospedale per accertamenti x.com

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