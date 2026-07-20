Durante un concerto a San Salvo Marina, la cantante è caduta dal palco mentre salutava il pubblico al termine di un brano. È finita a terra e ora si trova in ospedale per accertamenti. La caduta si è verificata nel momento in cui si stava congedando, senza altri eventi o persone coinvolte. La scena è stata immediatamente interrotta e i soccorsi sono intervenuti sul posto.

Incidente per Noemi durante il concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. La cantante stava salutando il pubblico al termine di un brano quando è caduta dal palco, finendo a terra. Soccorsa dal 118, riportano i media locali, è stata prima medicata sul posto e poi trasferita all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, per tutti gli accertamenti del caso. Il concerto, uno degli eventi del cartellone estivo della cittadina, è stato quindi sospeso, intorno alle 22.30. "A causa dell'incidente occorso durante l'esibizione alla cantante Noemi - scrive il Comune - il concerto è stato sospeso. La cantante è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Noemi cade dal palco durante un concerto, in ospedale per accertamenti

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Noemi cade dal palco: attimi di paura a San Salvo Marina

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Noemi cade dal palco durante un concerto, in ospedale per accertamenti x.com

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