L’artista è precipitata dal palco mentre salutava il pubblico dopo aver cantato Briciole. Quella che doveva essere una serata di musica e festa si è trasformata in un momento di grande apprensione per migliaia di spettatori. Noemi è rimasta coinvolta in un incidente durante il concerto gratuito in programma a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, ed è stata costretta a interrompere l’esibizione dopo essere caduta dal palco davanti al pubblico. L’artista romana è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario presente all’evento e successivamente trasportata all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, dove è stata sottoposta agli accertamenti clinici necessari. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Noemi cade dal palco durante il concerto a San Salvo Marina: spettacolo sospeso e corsa in ospedale (VIDEO)

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Noemi cade dal palco durante il concerto a San Salvo Marina: ferita alla testa e portata in ospedale

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#Noemi cade dal palco durante un concerto a San Salvo Marina. Portata in ospedale per accertamenti. x.com

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