Paura a Viterbo crolla il solaio di una casa | ferito gravemente bimbo di 9 anni elitrasportato a Roma

A Viterbo, verso mezzogiorno, si è verificato il crollo del solaio di una casa in via Cassia Sud. Il crollo ha coinvolto una famiglia all’interno dell’abitazione, con un bambino di 9 anni riportato in condizioni gravissime. Il minore è stato trasportato in elicottero a Roma. Non sono stati riportati altri feriti o dettagli sulle cause dell’incidente.

L'incidente è avvenuto verso mezzogiorno di oggi in via Cassia Sud, a Viterbo. Il crollo ha coinvolto la famiglia che viveva al suo interno: il più grave è un bimbo di 9 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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