Escono di casa e pochi minuti dopo crolla il solaio | illesi solo tanta paura ad Ercolano

Poco dopo essere usciti di casa, i residenti di un edificio sono stati sorpresi dal crollo del solaio. Nessuno è rimasto ferito, ma si sono registrate molte paure. La polizia ha evacuato tre famiglie nell’edificio coinvolto. La sindaca ha confermato gli sgomberi, senza specificare ulteriori dettagli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area.

I residenti erano usciti di casa pochi minuti prima che l'intero solaio crollasse. Tanta paura, ma nessun ferito. La sindaca Garzia: "Tre famiglie sgomberate". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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