Auto contro un muro a Ceccano feriti gravemente madre e figlio | bimbo elitrasportato a Roma
Un incidente stradale si è verificato a Ceccano, coinvolgendo un’auto che ha perso il controllo e si è schiantata contro un muro. A bordo c erano una madre e il suo bambino, entrambi feriti in modo grave. La donna è stata trasportata in codice rosso in un ospedale, mentre il bambino è stato elitrasportato a Roma. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.
Stava viaggiando in auto con il figlio, quando ha perso il controllo del mezzo e c'è stato lo schianto contro il muro: mamma in codice rosso, bimbo elitrasportato a Roma.🔗 Leggi su Fanpage.it
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