Auto contro un muro a Ceccano feriti gravemente madre e figlio | bimbo elitrasportato a Roma

Un incidente stradale si è verificato a Ceccano, coinvolgendo un’auto che ha perso il controllo e si è schiantata contro un muro. A bordo c erano una madre e il suo bambino, entrambi feriti in modo grave. La donna è stata trasportata in codice rosso in un ospedale, mentre il bambino è stato elitrasportato a Roma. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Stava viaggiando in auto con il figlio, quando ha perso il controllo del mezzo e c'è stato lo schianto contro il muro: mamma in codice rosso, bimbo elitrasportato a Roma.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Auto si schianta contro un muro: grave la madre, il figlio trasferito in eliambulanza a RomaUn grave e violento incidente stradale ha scosso il tardo pomeriggio cittadino, richiedendo l'attivazione di un'imponente macchina dei soccorsi. Auto contro un muro: grave una donna, il figlio trasferito in eliambulanza a RomaABBONATI A DAYITALIANEWS Un violento incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio lungo via Madonna del Carmine, a Ceccano. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Paura nella notte, auto contro un muro e fuga di gas a San Casciano; Si schianta con l’auto contro un muro a Galliate; Incidente a Civitavecchia: perde controllo dell'auto alla rotatoria e si schianta contro un muro; Auto contro un muro, perdita di gas a San Casciano in Val di Pesa. Auto si schianta contro un muro in zona industriale: cinquantenne estratto dalle lamiere e trasportato in ospedaleE' accaduto alle 20.30 a Civitavecchia alla rotatoria tra via Angelo Molinari e via Sandro Ferri. Sul posto Vigili del fuoco, 118 e Carabinieri ... civonline.it Auto contro il muro alla rotatoria, ferito un uomo di circa 50 anniAuto contro il muro alla rotatoria, ferito un uomo di circa 50 anni. Civitavecchia – Incidente nella serata di ieri tra via Angelo Molinari e via Sandro Ferri – Intervento dei vigili del fuoco e del 1 ... tusciaweb.eu Nuova escalation criminale altri spari contro un’auto nella notte https://www.calabrianews24.com/news/109862358534/nuova-escalation-criminale-altri-spari-contro-un-auto-nella-notteutm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=dlvr-auto - facebook.com facebook Spunta un'altra intercettazione di Andrea #Sempio in auto: "Quando sono andato io il sangue c'era". Nel maggio 2025 stava ragionando sul passaggio di #AlbertoStasi nella casa dove è stata uccisa #ChiaraPoggi. #garlasco x.com