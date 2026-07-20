PASSEGGIATA LETTERARIA AD ATENE | sulle tracce di dei miti ed eroi

Da nerdpool.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Atene si può esplorare anche a piedi, seguendo le tracce di dei, miti ed eroi dell'antichità. Tra le vie della città si nasconde una mappa invisibile fatta di figure leggendarie, narrate dalla letteratura classica. Nonostante il traffico e l’energia moderna, è possibile scoprire una storia millenaria camminando tra monumenti e luoghi che conservano le tracce di miti e leggende antiche. La passeggiata letteraria permette di rivivere le storie di divinità e eroi che hanno segnato la cultura della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È possibile viaggiare nel tempo semplicemente camminando? Se la città in questione è Atene, la risposta è sì. Dietro il traffico moderno e l’energia delle sue piazze si nasconde una mappa invisibile fatta di dei capricciosi, eroi tragici e creature leggendarie, raccontati dalla letteratura classica. Attraverso questo itinerario letterario a piedi, riscopriamo i miti e le leggende più affascinanti della città, lasciandoci guidare dai testi che continuano a incantare i lettori di ogni generazione. L’Acropoli. Il nostro cammino non può che iniziare sulla rocca sacra che domina la città: l’ Acropoli. Cittadella fortificata edificata nel V secolo a. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

passeggiata letteraria ad atene sulle tracce di dei miti ed eroi
© Nerdpool.it - PASSEGGIATA LETTERARIA AD ATENE: sulle tracce di dei, miti ed eroi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Passeggiata belladonna: l'itinerario con racconto sulle tracce di guaritrici e avvelenatriciDurante una passeggiata, i partecipanti hanno seguito un itinerario che ripercorre le tracce di figure storiche come guaritrici, medichesse di...

Firenze, passeggiata letteraria ‘Di villa in villa’ a Pian dei Giullari con Cosimo CeccutiA Pian dei Giullari, nel Quartiere 3 di Firenze, si svolge una passeggiata letteraria intitolata “Di villa in villa”.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web