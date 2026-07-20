PASSEGGIATA LETTERARIA AD ATENE | sulle tracce di dei miti ed eroi
Atene si può esplorare anche a piedi, seguendo le tracce di dei, miti ed eroi dell'antichità. Tra le vie della città si nasconde una mappa invisibile fatta di figure leggendarie, narrate dalla letteratura classica. Nonostante il traffico e l’energia moderna, è possibile scoprire una storia millenaria camminando tra monumenti e luoghi che conservano le tracce di miti e leggende antiche. La passeggiata letteraria permette di rivivere le storie di divinità e eroi che hanno segnato la cultura della città.
È possibile viaggiare nel tempo semplicemente camminando? Se la città in questione è Atene, la risposta è sì. Dietro il traffico moderno e l’energia delle sue piazze si nasconde una mappa invisibile fatta di dei capricciosi, eroi tragici e creature leggendarie, raccontati dalla letteratura classica. Attraverso questo itinerario letterario a piedi, riscopriamo i miti e le leggende più affascinanti della città, lasciandoci guidare dai testi che continuano a incantare i lettori di ogni generazione. L’Acropoli. Il nostro cammino non può che iniziare sulla rocca sacra che domina la città: l’ Acropoli. Cittadella fortificata edificata nel V secolo a. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
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