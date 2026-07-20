PASSEGGIATA LETTERARIA AD ATENE | sulle tracce di dei miti ed eroi

Notizia in breve

Atene si può esplorare anche a piedi, seguendo le tracce di dei, miti ed eroi dell'antichità. Tra le vie della città si nasconde una mappa invisibile fatta di figure leggendarie, narrate dalla letteratura classica. Nonostante il traffico e l’energia moderna, è possibile scoprire una storia millenaria camminando tra monumenti e luoghi che conservano le tracce di miti e leggende antiche. La passeggiata letteraria permette di rivivere le storie di divinità e eroi che hanno segnato la cultura della città.