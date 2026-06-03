Passeggiata belladonna | l' itinerario con racconto sulle tracce di guaritrici e avvelenatrici
Durante una passeggiata, i partecipanti hanno seguito un itinerario che ripercorre le tracce di figure storiche come guaritrici, medichesse di campagna, streghe e mammane. Lungo il percorso sono stati mostrati antichi ricettari, erbe officinali e acque considerate velenose. Il racconto si è concentrato sulla storia di queste figure e sui loro riti, tra ambientazioni naturali e reperti storici.
Una passeggiata raccontata sulle tracce di guaritrici, medichesse di campagna, streghe, mammane e avvelenatrici, tra antichi ricettari, erbe officinali e acque velenose.Un racconto itinerante, dal taglio storico-antropologico, per rintracciare - attraverso antichi ricettari, incartamenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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