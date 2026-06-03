Passeggiata belladonna | l' itinerario con racconto sulle tracce di guaritrici e avvelenatrici

Notizia in breve

Durante una passeggiata, i partecipanti hanno seguito un itinerario che ripercorre le tracce di figure storiche come guaritrici, medichesse di campagna, streghe e mammane. Lungo il percorso sono stati mostrati antichi ricettari, erbe officinali e acque considerate velenose. Il racconto si è concentrato sulla storia di queste figure e sui loro riti, tra ambientazioni naturali e reperti storici.