A Pian dei Giullari, nel Quartiere 3 di Firenze, si svolge una passeggiata letteraria intitolata “Di villa in villa”. La zona, caratterizzata da ville e oliveti, ospita da secoli figure di scienziati, storici e statisti che vi hanno vissuto e lavorato. L’evento è condotto da Cosimo Ceccuti, e permette di esplorare il patrimonio storico e culturale del colle.

Firenze, 4 luglio 2026 — Pian dei Giullari è uno di quei luoghi fiorentini in cui la storia sembra fermarsi ad aspettare chi sa guardarla. Questo colle che domina la città dal Quartiere 3, punteggiato di ville e oliveti, custodisce secoli di intelletti illustri — scienziati, storici, statisti — che vi hanno vissuto, scritto, pensato. Felicità Metropolitane li va a cercare con una passeggiata letteraria guidata da Cosimo Ceccuti, storico e Presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia, testimone diretto dell'ultimo capitolo di questa storia. Il 9 luglio, dalle ore 18.30, con ritrovo alla biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Firenze, passeggiata letteraria ‘Di villa in villa’ a Pian dei Giullari con Cosimo Ceccuti

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