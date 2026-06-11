Musumeci | la ricerca scientifica per salvare l’acqua nelle isole
Il governatore ha annunciato che verranno investiti fondi nella ricerca scientifica per affrontare la scarsità d’acqua nelle isole. Sono in fase di valutazione tecnologie innovative per ridurre le perdite e migliorare la gestione delle risorse idriche. Si stanno studiando soluzioni che prevedono il recupero delle acque reflue e l’utilizzo di sistemi di desalinizzazione più efficienti. Attualmente, circa 230mila persone vivono nelle aree interessate, senza una soluzione definitiva all’orizzonte.
? Punti chiave? In Breve Musumeci punta sulla ricerca per fermare l’emorragia idrica nelle isole. Il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Musumeci, ha messo sotto i riflettori le gravi difficoltà legate alla gestione delle risorse idriche nelle realtà insulari. Il problema riguarda direttamente 230.000 abitanti che scelgono di mantenere il legame con i territori isolani. Secondo il vertice del dicastero, la crisi dell’acqua non rappresenta un’emergenza limitata esclusivamente alle isole, ma è un fenomeno che richiede strategie di sostenibilità sia ambientali che economiche. Le comunità che vivono in questi contesti affrontano sfide uniche per garantire la sopravvivenza quotidiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Si parla di: Isole minori, Musumeci Soluzioni innovative per il contrasto alla crisi idrica.
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