Il governatore ha annunciato che verranno investiti fondi nella ricerca scientifica per affrontare la scarsità d’acqua nelle isole. Sono in fase di valutazione tecnologie innovative per ridurre le perdite e migliorare la gestione delle risorse idriche. Si stanno studiando soluzioni che prevedono il recupero delle acque reflue e l’utilizzo di sistemi di desalinizzazione più efficienti. Attualmente, circa 230mila persone vivono nelle aree interessate, senza una soluzione definitiva all’orizzonte.

? Punti chiave? In Breve Musumeci punta sulla ricerca per fermare l’emorragia idrica nelle isole. Il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Musumeci, ha messo sotto i riflettori le gravi difficoltà legate alla gestione delle risorse idriche nelle realtà insulari. Il problema riguarda direttamente 230.000 abitanti che scelgono di mantenere il legame con i territori isolani. Secondo il vertice del dicastero, la crisi dell’acqua non rappresenta un’emergenza limitata esclusivamente alle isole, ma è un fenomeno che richiede strategie di sostenibilità sia ambientali che economiche. Le comunità che vivono in questi contesti affrontano sfide uniche per garantire la sopravvivenza quotidiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musumeci: la ricerca scientifica per salvare l’acqua nelle isole

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Si parla di: Isole minori, Musumeci Soluzioni innovative per il contrasto alla crisi idrica.

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