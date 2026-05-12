Dalla ricerca ai campi | la settimana per salvare i semi locali

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una settimana dedicata alla tutela dei semi locali si svolge in questi giorni, con l’obiettivo di sensibilizzare sui rischi per le varietà tradizionali. Sono state poste alcune domande: cosa potrebbe succedere ai piccoli produttori se le varietà di semi autoctoni scomparissero? E come possono i bambini della Val di Vara contribuire alla conservazione della biodiversità? Eventi e iniziative si susseguono nei campi e nelle scuole per promuovere questa causa.

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? Domande chiave Cosa rischiano i piccoli produttori se scompaiono le varietà locali?. Come possono i bambini della Val di Vara proteggere la biodiversità?. Perché la ricerca del CREA è fondamentale per la sovranità alimentare?. Dove si svolgeranno gli incontri per salvare i semi autoctoni?.? In Breve Programma dal 19 al 24 maggio tra Vercelli, Genova e Val di Vara.. Sonia Obici e Silvia Bonfiglio guidano gli studenti di Carro nei campi dimostrativi.. Proiezione del filmato Biodiversità in Val di Vara sabato 23 maggio a Brugnato.. Visita finale alla Fontanafredda di Rocchetta Vara con la ricercatrice Patrizia Vaccino.. Dal 19 al 24 maggio la Comunità del Cibo Terre del Levante Ligure APS organizza una settimana di appuntamenti per celebrare la biodiversità tra la Val di Vara, Genova e Vercelli.🔗 Leggi su Ameve.eu

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