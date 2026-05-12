Dalla ricerca ai campi | la settimana per salvare i semi locali

Una settimana dedicata alla tutela dei semi locali si svolge in questi giorni, con l’obiettivo di sensibilizzare sui rischi per le varietà tradizionali. Sono state poste alcune domande: cosa potrebbe succedere ai piccoli produttori se le varietà di semi autoctoni scomparissero? E come possono i bambini della Val di Vara contribuire alla conservazione della biodiversità? Eventi e iniziative si susseguono nei campi e nelle scuole per promuovere questa causa.

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