Dopo il fischio finale, un calciatore argentino ha aggredito due avversari durante una partita. In particolare, ha prima afferrato per il collo un giocatore avversario e successivamente ha colpito a terra un altro atleta. Le scene sono state riprese e hanno suscitato molte reazioni. La federazione ha aperto un procedimento disciplinare e ha annunciato sanzioni contro il calciatore coinvolto.

Il centrocampista dell'Argentina prima mette le mani al collo di Eric Garcia poi scaraventa a terra Gavi: scene vergognose. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Paredes perde la testa: aggredisce mezza Spagna dopo il fischio finale

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Paredes perde la testa, scatta la rissa dopo la fine di #SpagnaArgentina: scene vergognose x.com

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