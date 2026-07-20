Paolo | dalla Cesalpino al Campus con il Napoli Calcio assieme a Luigi Garlando

Un giornalista con Luigi Garlando ha visitato la scuola Cesalpino e il Campus, accompagnato dal Napoli Calcio. L’incontro si è svolto il 20 luglio 2026. Garlando aveva già incontrato gli studenti delle classi seconde e terze nel febbraio 2025, ricordando che “la felicità è capire ciò che conta davvero”.

Arezzo, 20 luglio 2026 – “La Felicità è capire ciò che conta davvero” aveva ricordato Luigi Garlando ai ragazzi del l’I.C. Cesalpino nel febbraio 2025 al termine dell’incontro tenuto dalla firma più nota della Gazzetta dello sport e affermato scrittore con gli studenti delle classi seconde e terze della scuola media aretina. Milanese doc, Luigi Garlando raccontò di amare il calcio da quand’era ragazzo. Del resto, la serie Gol! con le mitiche Cipolline protagoniste di tante partite e avventure, ha appassionato migliaia di ragazzi. “Sono veramente convinta che i libri creino quello che Foscolo chiamava la corrispondenza di amorosi sensi e noi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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