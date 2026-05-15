Pagine Mondiali Germania 2006 | Luigi Garlando racconta l’estate più folle del calcio italiano

Nel 2006, durante i Mondiali in Germania, un giornalista si è immerso nelle pagine della Gazzetta dello Sport per rivivere quell'estate intensa del calcio italiano. Attraverso le prime pagine del quotidiano, ha incontrato una firma storica che aveva seguito da inviato quel torneo. L'incontro ha permesso di ricostruire i momenti più significativi di quella competizione, attraverso le cronache e le fotografie pubblicate all'epoca. Questa testimonianza si inserisce in un viaggio tra ricordi e reportage di un evento calcistico che ha lasciato un segno importante.

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