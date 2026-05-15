Pagine Mondiali Germania 2006 | Luigi Garlando racconta l’estate più folle del calcio italiano
Nel 2006, durante i Mondiali in Germania, un giornalista si è immerso nelle pagine della Gazzetta dello Sport per rivivere quell'estate intensa del calcio italiano. Attraverso le prime pagine del quotidiano, ha incontrato una firma storica che aveva seguito da inviato quel torneo. L'incontro ha permesso di ricostruire i momenti più significativi di quella competizione, attraverso le cronache e le fotografie pubblicate all'epoca. Questa testimonianza si inserisce in un viaggio tra ricordi e reportage di un evento calcistico che ha lasciato un segno importante.
Un viaggio nella memoria dei Mondiali attraverso le prime pagine della Gazzetta dello Sport: un giovane giornalista incontra una firma storica che quel torneo lo ha vissuto da inviato. Un racconto autentico che riporta lo spettatore dentro le emozioni, i retroscena e la cultura pop di quegli anni. La prima puntata, dedicata a Germania 2006, è online sul canale YouTube di Gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
“Germania 2006, io c’ero” - L’estate più folle del calcio italiano | Pagine Mondiali
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