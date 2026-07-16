Da Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, riceviamo questa lettera in risposta alla rubrica La Sveglia di Luigi Garlando sulla Gazzetta di ieri. Egregio Garlando, "La situazione è grave, ma non è seria", scriveva Flaiano della politica italiana. E la frase mi è tornata in mente leggendo il suo pezzo. Come hanno compreso tutti coloro che l’hanno ascoltata, la mia era una semplice battuta. Perché lo sfottò, finché resta ironia, appartiene da sempre alla cultura dello sport. Trovo curioso che in questo Paese si affrontino con drammatica leggerezza questioni ben più serie e non ci si possa concedere una risata su un movimento ricchissimo che, per l’ennesima volta, non è riuscito a qualificarsi per un Mondiale extra-large, lasciandoci ancora una volta assenti senza giustificazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Binaghi: "Rispetto il calcio degli italiani ma non la sua classe dirigente". E Garlando risponde...

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IL SISTEMA CALCIO VACILLA - IL TIFOSO RESISTE

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