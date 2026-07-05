Una donna ha scritto con adesivi sul lunotto della sua auto «Ultima chemio, suonate» e ha invitato con questa frase a suonare il clacson. Dopo aver terminato il ciclo di chemio, ha percorso il tragitto dal Policlinico di Bari verso Orta Nova, nel Foggiano. La donna ha condiviso sui social un messaggio in cui spiega che il suo compagno, detto Diego, ha bisogno di sorrisi e allegria in questo momento.

Sul lunotto della sua auto aveva scritto con degli adesivi: «Ultima chemio, suonate». Poi ha affrontato il viaggio di ritorno di ritorno dal Policlinico di Bari verso Orta Nova, nel Foggiano. In auto con lui, sua moglie Francesca e il piccolo Diego, 4 anni, protagonista inconsapevole di una storia che ha commosso il web. Gli automobilisti hanno iniziato a leggere quella frase e uno dopo l'altro hanno suonato il clacson. Un coro spontaneo, diventato in poche ore uno dei video più condivisi sui social. Molti hanno pensato che fosse la festa per una guarigione. In realtà Diego è ancora in cura e tra pochi giorni dovrà affrontare un delicato intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - «La festa con i clacson per l'ultima chemio: il mio Diego ha bisogno di sorrisi e allegria»

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