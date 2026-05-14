Vita Mia il nuovo singolo di Paola Turci

È stato pubblicato il nuovo singolo dell’artista, intitolato “Vita Mia”. La canzone affronta temi come la fragilità e le domande senza risposta, descrivendo un percorso di crescita personale e rinascita interiore. Si tratta di un brano che rappresenta un nuovo inizio per l’interprete, caratterizzato da un tono felice e positivo. La pubblicazione è stata annunciata recentemente e rappresenta un aggiornamento nella sua produzione musicale.

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ROMA – Si intitola “Vita Mia” il nuovo singolo di Paola Turci, un nuovo inizio, una nuova ripartenza, una canzone felice che parla di fragilità, domande senza risposta, un percorso di crescita personale e rinascita interiore. Il brano, in uscita venerdì 15 maggio su etichetta Bmg e a 3 anni dall’ultimo singolo della cantautrice, è stato scritto da Paola con Veronica Lucchesi, già componente de La Rappresentante di Lista, e alterna malinconia e speranza, mettendo al centro il coraggio di affrontare la verità e di ricominciare, con l’idea rassicurante di non essere soli nel proprio cammino. “mi presento adesso, sono io, sono vera” cita il brano che è proprio una dichiarazione d’intenti di un ritorno alle scene. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Vita Mia”, il nuovo singolo di Paola Turci ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video #VitaMia è il nuovo singolo di #PaolaTurci #Musicaitaliana #music #newmusic Sullo stesso argomento Il ritorno di Paola Turci: il nuovo singolo Vita MiaCosa: Uscita di Vita Mia, il nuovo inedito della cantautrice Paola Turci che anticipa il prossimo progetto discografico. “Vita Mia”, il nuovo singolo di Paola Turci in uscita il 15 maggioPAOLA TURCI UNA DELLE VOCI PIÙ INTENSE DELLA MUSICA ITALIANA TORNA CON UN NUOVO SINGOLO VITA MIA IN USCITA IL 15 MAGGIO Si intitola “Vita Mia”, il... Temi più discussi: Verissimo: Paola Turci canta Vita mia Video; Paola Turci torna dopo tre anni con il singolo Vita mia; Il ritorno di Paola Turci: il nuovo singolo Vita Mia; Rassegna stampa Vita mia. Paola Turci annuncia Vita Mia, singolo scritto con Veronica Lucchesi in uscita il 15 maggio: anticipa il nuovo disco in autunno x.com Paola Turci, disponibile da domani il nuovo singolo Vita MiaPaola Turci torna domani con il nuovo singolo Vita Mia, che anticipa la pubblicazione dell'album prevista per il prossimo autunno. spettakolo.it Paola Turci torna con il nuovo singolo Vita miaIl brano, in uscita domani a 3 anni dall'ultimo singolo della cantautrice, è stato scritto da Paola con Veronica Lucchesi già componente de La Rappresentante di Lista di lista ... italpress.com