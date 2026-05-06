Paola Turci torna con Vita Mia | il nuovo brano della rinascita

Paola Turci è tornata con il singolo Vita Mia, il suo primo inedito dopo tre anni. La canzone nasce dalla collaborazione con Veronica Lucchesi, che ha contribuito alla scrittura del brano. La pubblicazione segna un nuovo capitolo nella carriera dell’artista, che ha annunciato il ritorno alle produzioni musicali. La presentazione è stata accompagnata da un video e da alcune interviste pubblicate sui social.

? Cosa scoprirai Come ha influenzato la collaborazione con Veronica Lucchesi questo nuovo brano?. Perché questo singolo segna un punto di svolta dopo tre anni?. Cosa rivela il testo sulla gestione della vulnerabilità di Paola Turci?. Quali novità porterà l'album completo previsto per l'autunno?.? In Breve Collaborazione creativa con Veronica Lucchesi dei La Rappresentante di lista. Nuovo album completo previsto per l'autunno dopo il singolo del 15 maggio. Carriera segnata dalla vittoria al Festival di Sanremo nel 1989 con Bambini. Precedenti lavori discografici includono l'album Il secondo cuore del 2017. Il 15 maggio la cantautrice Paola Turci pubblicherà il nuovo singolo intitolato Vita Mia, segnando un ritorno in scena dopo tre anni dall’ultima uscita discografica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Paola Turci torna con Vita Mia: il nuovo brano della rinascita Notizie correlate “Vita Mia”, il nuovo singolo di Paola Turci in uscita il 15 maggioPAOLA TURCI UNA DELLE VOCI PIÙ INTENSE DELLA MUSICA ITALIANA TORNA CON UN NUOVO SINGOLO VITA MIA IN USCITA IL 15 MAGGIO Si intitola “Vita Mia”, il... Repubblica Napoli – Bruno Petrone, il gol della rinascita: “Ho chiuso la parentesi più dolorosa della mia vita”Repubblica Napoli – Bruno Petrone, il gol della rinascita: “Ho chiuso la parentesi più dolorosa della mia vita”"> Un gol che vale una salvezza, ma... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Io sono di Paola Turci: te la ricordi questa?; Paola Turci entra in BMG Italy: inizia una nuova fase discografica; FESTA DELLA RESISTENZA; Grammys on the Hill: le istanze della musica alla politica USA. Paola Turci torna con 'Vita mia', il nuovo singolo scritto con Veronica LucchesiPaola Turci torna sulla scena musicale con il nuovo singolo Vita mia, in uscita il 15 maggio per l'etichetta BMG. Il brano, che segna un nuovo capitolo artistico per la cantautrice romana, arriva a ... it.blastingnews.com Paola Turci torna con Vita mia, il nuovo singoloPaola Turci torna con un nuovo singolo, intitolato Vita mia, in rotazione radiofonica dal prossimo 15 maggio. spettakolo.it Paola Turci torna dopo tre anni con Vita Mia, il nuovo singolo per BMG in uscita venerdì 15 maggio. La cantautrice romana firma il brano insieme a Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista. Il singolo anticipa l'album in arrivo in autunno.Leggi l'articolo - facebook.com facebook