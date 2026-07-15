Michelle Hunziker confessa perché lei ed Eros Ramazzotti non sono mai tornati insieme | Ci amavamo ancora

Michelle Hunziker ha spiegato perché lei ed Eros Ramazzotti non sono tornati insieme, affermando che si amavano ancora ma hanno deciso di non riprovarci. L’ultima volta che sono stati visti insieme, al matrimonio della loro figlia, apparivano felici e complici, suscitando speranze tra i fan di un riavvicinamento. La cantante ha chiarito che la decisione di non riprendere la relazione è stata condivisa e definitiva.

L’ultima volta che Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti sono stati fotografati insieme, al matrimonio della loro figlia Aurora con Goffredo Cerza, sono apparsi così belli e affiatati che molti fan si sono augurati un ritorno di fiamma tra loro. Ma i due, che si sono separati nel 2002, sono mai stati sul punto di tornare insieme? Michelle ha risposto a questa domanda nell’ultima intervista a Vanity Fair, ampliando il discorso alle circostanze che portarono lei e il cantante a lasciarsi, dolorosamente. “Ci siamo dovuti lasciare in un momento in cui ci amavamo terribilmente: spezzare un amore all’apice è la cosa peggiore che ti possa capitare. Eravamo giovani e impreparati a difenderlo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti Eine besondere Verbindung

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