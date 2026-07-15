Michelle Hunziker ha dichiarato di aver dovuto lasciarsi con Eros in un momento in cui si amavano molto, e ha riferito di dormire bene con il compagno Giulio Berruti, sottolineando l’importanza di riuscire a addormentarsi senza essere in allerta. In un altro intervento, ha commentato le affermazioni di un leader politico che aveva negato l’esistenza del femminicidio, definendole una bestemmia e criticando chi si impegna per ottenere giustizia in questi casi.

“ Che bestemmia! Se solo ascoltasse i genitori che aiutiamo a ottenere giustizia “, commenta così Michelle Hunziker le parole di Roberto Vannacci, il leader di Futuro Nazionale aveva affermato che “il femminicidio non esiste e che è un omicidio come tutti gli altri”. La conduttrice nel 2007 ha creato l’associazione “ Doppia Difesa ” con l’avvocata e senatrice Giulia Bongiorno: “L’ho creata per restituire qualcosa. Anch’io sono stata vittima di violenze fisiche e psicologiche, di stalking. Ho cominciato a pensare a quanto fossi fortunata, avendo i mezzi e le possibilità per proteggermi, per pagare delle guardie del corpo. Con Giulia Bongiorno abbiamo deciso di sfruttare la nostra forza mediatica per portare l’attenzione sul tema e per fornire sostegno psicologico e legale alle vittime di violenza “, spiega in un’intervista a Vanity Fair. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io ed Eros ci siamo dovuti lasciare in un momento in cui ci amavamo tantissimo. Giulio Berruti? Con lui dormo benissimo, è importante riuscire ad addormentarsi con qualcuno senza essere in allerta”: parla Michelle Hunziker

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Michelle Hunziker: «Il matrimonio con Giulio Berruti Mai dire mai. Dormo benissimo con lui»

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