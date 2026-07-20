panini comics presenta topolino e la guerra dei mondi

Panini Comics pubblica un volume di Topolino dedicato alla guerra dei mondi, combinando il personaggio Disney con la narrativa di fantascienza. Il fumetto celebra gli 80 anni dalla morte dell’autore del romanzo originale. Il volume è rivolto ai collezionisti e include illustrazioni e storie ispirate al classico. La pubblicazione si inserisce in una serie di uscite che uniscono il mondo dei fumetti Disney con temi di genere fantascientifico.

La fantascienza incontra il fumetto Disney in un volume da collezione dedicato a uno dei romanzi più importanti di tutti i tempi. In occasione degli 80 anni dalla scomparsa di H. G. Wells e dei 125 anni dalla pubblicazione della prima edizione italiana de La guerra dei mondi, Panini Comics propone Topolino e la guerra dei mondi in una nuova e preziosa veste, all’interno della collana Parodie Disney De Luxe. Il volume, impreziosito da approfondimenti e dalla splendida cover inedita realizzata da Paolo Mottura, è disponibile in fumetteria e su Panini.it da giovedì 16 luglio. Scritta nel 1987 da Alessandro Sisti e disegnata da Maria Luisa Uggetti, Topolino e la guerra dei mondi reinterpreta con ironia il celebre romanzo dello scrittore britannico, considerato insieme a Jules Verne uno dei padri della fantascienza moderna. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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