Leggere è un po’ come viaggiare, andare oltre i confini per conoscere il mondo e conoscere sé stessi. È da questo concetto che nasce I viaggi di Topolino, la nuova collana bimestrale edita da Panini Comics che raccoglie grandi storie a fumetti ambientate in giro per il mondo, con approfondimenti e reportage fotografici per veri “globetrotter”. E, in ogni uscita, una storia della nuova serie “Travel around Europe”! Il primo numero de I viaggi di Topolino – disponibile da mercoledì 15 luglio in edicola, fumetteria e su Panini.it – fa tappa in Italia e nei Paesi Scandinavi con le storie Paperino Marchese d’Italia e Paperino e... 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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© Nerdpool.it - I viaggi di Topolino – Panini Comics presenta una nuova collana per viaggiare intorno al mondo in compagnia di Topolino e dei suoi amici

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Topolino valorizza i dialetti: edizione speciale per Friuli, Basilicata, Umbria e MoliseNato in Italia nel 1932 e in formato libretto dal 1949, Topolino, edito da Panini Comics, è tra le pubblicazioni a fumetti più longeve d'Europa. Le sue storie hanno segnato il fumetto internazionale. it.blastingnews.com

Topolino diventa anche guida turistica: parte la collana di fumetti pensata per i viaggiatoriDebutta il 15 luglio I viaggi di Topolino, la nuova collana di Panini Comics che raccoglie approfondimenti e reportage per accompagnare i lettori in giro per il mondo ... artribune.com