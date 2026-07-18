Dal 15 luglio arriva la nuova collana bimestrale di Panini Comics dedicata a “I viaggi di Topolino”. La pubblicazione combina fumetti, reportage e curiosità sui luoghi visitati dai personaggi Disney. La serie invita i lettori a scoprire nuove destinazioni attraverso storie e approfondimenti, offrendo un mix di intrattenimento e informazione. La prima uscita sarà disponibile a partire dalla metà di luglio.

Nuova collana bimestrale che unisce fumetti, reportage e curiosità dai luoghi visitati da Topolino e amici. Il primo numero, dal 15 luglio. Leggere significa partire, esplorare, scoprire. È da questa idea che nasce “I viaggi di Topolino”, la nuova collana bimestrale firmata Panini Comics, pensata per accompagnare i lettori in un tour intorno al mondo insieme a Topolino, Paperino e a tutti i protagonisti dell’universo Disney. Ogni numero raccoglie storie ambientate in luoghi reali, arricchite da contenuti editoriali, curiosità e reportage fotografici che trasformano il fumetto in un vero passaporto da globetrotter. A ogni uscita è inoltre presente un episodio della nuova serie “Travel around Europe”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “I viaggi di Topolino”: la nuova collana Panini Comics

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Topolino valorizza i dialetti: edizione speciale per Friuli, Basilicata, Umbria e MoliseNato in Italia nel 1932 e in formato libretto dal 1949, Topolino, edito da Panini Comics, è tra le pubblicazioni a fumetti più longeve d'Europa. Le sue storie hanno segnato il fumetto internazionale. it.blastingnews.com

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