Jannik Sinner ha vinto una partita importante, confermando il suo ruolo di numero 1 al mondo. La sua vittoria è arrivata mentre l’avversario era in una delle sue migliori forme. Un ex tennista ha commentato che il servizio di Sinner è tra i migliori della storia e ha aggiunto che, una volta tornato in campo l’attuale numero 1, la sfida potrebbe cambiare.

Jannik Sinner ha certificato ulteriormente il suo status di numero 1 al mondo (in contumacia dell’infortunato Carlos Alcaraz) battendo la miglior versione di sempre del n.3 (da ieri n.2) Alexander Zverev nella finale di Wimbledon 2026 e centrando uno storico bis sull’erba londinese dell’All England Club. Adriano Panatta, leggenda del tennis azzurro e attuale commentatore della Rai, ha parlato dell’ultimo trionfo dell’azzurro ed in generale dei suoi progressi in un’intervista concessa al Corriere della Sera. “ Il servizio di Jannik è cresciuto enormemente in pochi mesi. È difficile cambiarlo persino nei giovani, figuriamoci in un professionista già affermato. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Oasport.it - Panatta si sbilancia: “Il servizio di Sinner tra i migliori della storia. Sono sicuro che quando tornerà Alcaraz…”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Panatta si sbilancia: “Per me Sinner dà un’altra sveglia a Zverev. Al servizio è diventato uno dei migliori”Jannik Sinner giocherà per il secondo anno consecutivo la finale di Wimbledon, affrontando il tedesco Alexander Zverev.

Panatta divide: “Quando Alcaraz si esprime al 100%, batte Sinner, ma per sconfiggere l’azzurro a Roma devono sperare che faccia indigestione di…”Adriano Panatta è tornato a parlare agli Internazionali d’Italia, a quasi cinquant’anni dal suo successo nel 1976.

Temi più discussi: Panatta si sbilancia: Per me Sinner dà un’altra sveglia a Zverev. Al servizio è diventato uno dei migliori; Panatta secco: Gli altri possono giocare alla pari con Sinner al massimo per 2 ore; Noskova svela il segreto della sua vittoria a Wimbledon: Ho visto i trofei e mi sono detta che avrei vinto il più grande; Stubbs: Ho apprezzato Djokovic per il fair play nei confronti di Sinner e del suo team.

Panatta si sbilancia: Il servizio di Sinner tra i migliori della storia. Sono sicuro che quando tornerà Alcaraz…Jannik Sinner ha certificato ulteriormente il suo status di numero 1 al mondo (in contumacia dell'infortunato Carlos Alcaraz) battendo la miglior versione ... oasport.it

Panatta si sbilancia: Per me Sinner dà un’altra sveglia a Zverev. Al servizio è diventato uno dei miglioriJannik Sinner, per il secondo anno consecutivo, scenderà in campo nella finale del torneo di Wimbledon. Il detentore del titolo affronterà infatti il ... oasport.it