Panatta si sbilancia | Il servizio di Sinner tra i migliori della storia Sono sicuro che quando tornerà Alcaraz…

Da oasport.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha vinto una partita importante, confermando il suo ruolo di numero 1 al mondo. La sua vittoria è arrivata mentre l’avversario era in una delle sue migliori forme. Un ex tennista ha commentato che il servizio di Sinner è tra i migliori della storia e ha aggiunto che, una volta tornato in campo l’attuale numero 1, la sfida potrebbe cambiare.

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Jannik Sinner ha certificato ulteriormente il suo status di numero 1 al mondo (in contumacia dell’infortunato Carlos Alcaraz) battendo la miglior versione di sempre del n.3 (da ieri n.2) Alexander Zverev nella finale di Wimbledon 2026 e centrando uno storico bis sull’erba londinese dell’All England Club. Adriano Panatta, leggenda del tennis azzurro e attuale commentatore della Rai, ha parlato dell’ultimo trionfo dell’azzurro ed in generale dei suoi progressi in un’intervista concessa al Corriere della Sera. “ Il servizio di Jannik è cresciuto enormemente in pochi mesi. È difficile cambiarlo persino nei giovani, figuriamoci in un professionista già affermato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Temi più discussi: Panatta si sbilancia: Per me Sinner dà un’altra sveglia a Zverev. Al servizio è diventato uno dei migliori; Panatta secco: Gli altri possono giocare alla pari con Sinner al massimo per 2 ore; Noskova svela il segreto della sua vittoria a Wimbledon: Ho visto i trofei e mi sono detta che avrei vinto il più grande; Stubbs: Ho apprezzato Djokovic per il fair play nei confronti di Sinner e del suo team.

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