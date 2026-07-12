Jannik Sinner giocherà per il secondo anno consecutivo la finale di Wimbledon, affrontando il tedesco Alexander Zverev. La partita è prevista alle 17:00 sul Centre Court. Un ex tennista ha commentato che Sinner, migliorato nel servizio, potrebbe dare una nuova spinta a Zverev.

Jannik Sinner, per il secondo anno consecutivo, scenderà in campo nella finale del torneo di Wimbledon. Il detentore del titolo affronterà infatti il tedesco Alexander Zverev nel match che inizierà alle ore 17:00 sul Centre Court. Adriano Panatta è intervenuto nel podcast La Telefonata, con Paolo Bertolucci, per parlare della semifinale con Djokovic e della finale con il vincitore del Roland Garros. Sulle proporzioni della netta sconfitta subita dal serbo: “ Un po’ mi è dispiaciuto per Novak Djokovic. Lui è un campione pazzesco, ma a 39 anni quella partita con Felix Auger-Aliassime è difficile da smaltire” Sulla semifinale con Djokovic: “Secondo me la partita è finita sul 4-4 del primo set, poi non c’è stata storia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Panatta si sbilancia: “Per me Sinner dà un’altra sveglia a Zverev. Al servizio è diventato uno dei migliori”

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