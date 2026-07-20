Pallanuoto master 2026 la Rari Nantes Napoli è Campione d’Italia per la categoria 45+

La Rari Nantes Napoli ha vinto lo scudetto della categoria 45+ ai campionati italiani di pallanuoto master 2026, disputati al Centro Federale “Felice Scandone” di Napoli. La finale si è svolta domenica 19 luglio, conclusione di un torneo iniziato con quattro giornate di partite. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse squadre e ha combinato sport, festa e socializzazione.

Al Centro Federale “Felice Scandone” di Napoli sono stati assegnati gli scudetti della pallanuoto master 2026. Domenica 19 luglio si è giocata l’ultima di quattro giornate di festa, agonismo e condivisione. Per il campionato maschile, diviso in 6 categorie (30+ con 6 squadre, 45+ con 4 squadre, 50+ con 6 squadre, 55+ con 4 squadre, 60+ con 5 squadre, 65+ con 3 squadre) la Rari Nantes Napoli è andata in finale contro Milano Metanopoli e ha vinto il trofeo giocando una partita fino all’ultimo secondo con il punteggio di 7-6. Per la Rari Natens Napoli vince per il terzo anno consecutivo il titolo di Campioni d’Italia. La Piscina Scandone ha... 🔗 Leggi su 2anews.it

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