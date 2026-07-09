pallanuoto la final eight di frosinone un bronzo per entrare nella storia festa per gli allievi della rari nantes

Una splendida Rari Nantes Bologna chiude al terzo posto la final eight tricolore Allievi di Frosinone. La formazione di Peter Cenni arriva a un passo dalla finale cedendo 14-13 ai rigori all’Onda Forte Roma, ma si riprende e fa suo il bronzo battendo Catania 13-6. Una quattro giorni quasi perfetta per Federico Masetti e compagni. Nel girone eliminatorio la Rari Nantes cede alla Lazio, futura campione, ma supera Catania 10-8 e Arese 18-6 chiudendo seconda. Negli sconti diretti i bolognesi hanno la meglio su Bogliasco nei quarti di finale per 10-9. L’accesso a una meritata finale sfugge di un soffio nella semifinale con l’Onda Forte Roma. Ma nella finale che regala il bronzo ai vincitori, i Rariboys battono per la seconda volta nel torneo Catania. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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