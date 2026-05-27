Pallanuoto cuore e carattere | la Rari Nantes Romagna piega l' Asi Bologna nel finale

La Rari Nantes Romagna ha vinto contro Asi Bologna nel campionato Fin Promozione, dominando nel finale. La partita si è conclusa con un sorpasso decisivo degli ospiti negli ultimi minuti, portando a casa la vittoria. La squadra ha mostrato determinazione e carattere, rispondendo agli avversari in modo deciso. La partita ha segnato il ritorno del campionato dopo la sosta, regalando un risultato positivo alla formazione romagnola.

Il campionato Fin Promozione rialza il sipario dopo la sosta e lo fa regalando una settimana da incorniciare alla Rari Nantes Romagna. Impegnati in un tour de force serratissimo, con tre sfide concentrate in soli sette giorni, i romagnoli sono usciti dal ciclo di fuoco con un bottino pesante e il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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