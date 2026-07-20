Nel pomeriggio di un sabato di luglio, mentre la riviera era ancora scossa dall’incidente in cui una donna di 34 anni aveva perso la vita all’alba, Cesenatico ha vinto la 32esima edizione della Cuccagna dell’Adriatico. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera calda e tesa, con i partecipanti che si sono sfidati sui tradizionali pali scivolosi. Alla fine, il titolo è andato alla squadra chiamata “Abbndanza”.

In un afoso sabato sera di luglio, con la riviera sconvolta per l’incidente mortale in cui all’alba aveva perso la vita la 34enne Martina Cortesi, Cesenatico ha conquistato la 32esima edizione della Cuccagna dell’Adriatico. Prima della manifestazione il Comune ha fatto osservare un minuto di raccoglimento proprio per ricordare Martina e l’Amministrazione, con in testa il vicesindaco Lorena Fantozzi, che ha espresso un pensiero di vicinanza alla famiglia Cortesi e a tutte le persone care a Martina e che le volevano bene. Tornando alla Cuccagna, a portare a casa la vittoria per la compagine rossoblu questa volta è stato Marco Abbondanza, definito un "gregario di lusso" del team cesenaticense, il quale è riuscito a far sua la contesa, al termine del quarto giro, alle 22. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Palio della Cuccagna. Il re è Abbondanza

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Cesenatico vince la Cuccagna dell'Adriatico

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