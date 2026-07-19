Cuccagna dell’Adriatico | Cesenatico trionfa grazie a Marco Abbondanza

Notizia in breve

Ieri sera a Cesenatico si è disputata la trentaduesima edizione della Cuccagna dell’Adriatico. La manifestazione si è svolta nel Porto Canale, con un palo inclinato che si estende sull’acqua. Dopo ore di attesa, Marco Abbondanza è stato il primo a salire in cima, conquistando la vittoria per i padroni di casa. La competizione si è conclusa con la sua discesa vittoriosa dal palo.