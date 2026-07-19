Cuccagna dell’Adriatico | Cesenatico trionfa grazie a Marco Abbondanza
Ieri sera a Cesenatico si è disputata la trentaduesima edizione della Cuccagna dell’Adriatico. La manifestazione si è svolta nel Porto Canale, con un palo inclinato che si estende sull’acqua. Dopo ore di attesa, Marco Abbondanza è stato il primo a salire in cima, conquistando la vittoria per i padroni di casa. La competizione si è conclusa con la sua discesa vittoriosa dal palo.
Cesenatico, 19 luglio 2026 – Il silenzio prima della festa. Ieri sera a Cesenatico è andata in scena la trentaduesima edizione della Cuccagna dell’Adriatico, vinta dai padroni di casa grazie all’ abilità di Marco Abbondanza, primo tra tutti a riuscire a raggiungere la cima del palo inclinato sulle acque del Porto Canale. Prima però che il tradizionale appuntamento rivierasco andasse in scena, gli organizzatori, i cuccagnotti e il pubblico presente hanno osservato un minuto di silenzio per rendere omaggio a Martina Cortesi, la giovane donna di 34 anni rimasta vittima di un incidente stradale verificatosi lungo la Statale Adriatica all’alba di ieri, all’altezza della sua Cesenatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Cesenatico vince la Cuccagna dell'Adriatico
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