Palio della cuccagna una storia da scrivere
Durante il Palio della Cuccagna, migliaia di persone si sono radunate nel centro cittadino per assistere alla tradizionale competizione. La manifestazione, che si svolge ogni anno, coinvolge residenti e turisti, richiamando l’attenzione sulla storia e le tradizioni locali. La corsa si svolge lungo le strade principali e termina con l’arrivo dei partecipanti, mentre la folla osserva e applaude. La festa rappresenta un momento di aggregazione e identità per la comunità.
Il Palio della Cuccagna, una delle manifestazioni che ogni anno attrae miglia di persone fra residenti e turisti, è un elemento fortemente identitario per Cesenatico, è un pezzo di storia cittadina, un rito popolare che intreccia mare, appartenenza, memoria e spirito di comunità. Tutto questo può diventare un libro, come è emerso nel corso di un recente incontro organizzato al bar osteria "Da Liberio", al confine fra le campagne di Cesenatico e l’inizio di Montaletto di Cervia. Nella tana dei "Lupi di Liberio", il sodalizio romagnolo da sempre impegnato nella tutela degli usi, dei costumi e dell’identità del territorio, sono intervenuti una... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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