Il Palio dei Rioni ha registrato il tutto esaurito. La vittoria della miss è andata alla rappresentante della Pieve, una ventenne che si chiama Giada Carfora. La stessa ha ottenuto il titolo di Miss Palio 2026, ripetendo il risultato dell’anno precedente. Nel frattempo, la gara di corrida si è conclusa con la vittoria di un concorrente di Marignana.

E’ della Pieve l’ambita corona di Miss Palio 2026: la ventenne Giada Carfora si aggiudica l’alloro di bellissima facendo bissare il titolo ai giallo azzurri dopo quello del 2025. Per la sesta volta, in 15 anni di storia del Rione Pieve, la Miss Palio veste i suoi colori. Bruna, alta ed elegante, Giada ha sbaragliato le concorrenti nel parterre dedicato alla bellezza. La ‘più bella’ invece è de La Rocca e si chiama Aurora Buratti, 23 anni: mora, lineamenti mediterranei, fisico mozzafiato. Hanno sfilato leggere e sicure tra la gente che ne ammirava portamento e sorrisi. La sfilata delle 18 ha inaugurato un Palio rovente con figuranti sempre più dipinti: intorno alle 21 la serata poi ha preso avvio con Andrea Montaresi e Giacomo Lucarini al meglio della loro simpatia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palio dei Rioni sold out. La miss è della Pieve. Marignana vince la corrida

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Prova Generale - Palio di Siena 2 luglio 2026

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