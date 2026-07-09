Il Palio dei Rioni di Camaiore sta per iniziare, con i partecipanti del Vado e della Pieve che hanno condiviso le proprie aspettative di vittoria. La manifestazione si svolgerà nel centro cittadino e nello stadio comunale, coinvolgendo le diverse comunità dei rioni. Il presidente del rione La Pieve ha descritto l’evento come un momento di ritrovo, sottolineando l’aspetto di aggregazione e tradizione che caratterizza la competizione.

"Il Palio è ritrovo". La frase di Enrico Raffaelli, presidente dei giallazzurri del rione La Pieve, esprime con onesta’ e sintesi la vera essenza della manifestazione in procinto di invadere il centro e lo stadio comunale. Ma l’invasione vera va oltre i luoghi in cui si svolgeranno gare e sfilata: prende avvio mesi prima, in primavera, quando gli atleti si allenano con grinta per aggiudicarsi l’ambita vittoria nei prati dei loro borghi. Esiste un legame profondo con la natura e le tradizioni che fa tornare indietro nel tempo: come potrebbe mai l’intelligenza artificiale quindi riprodurre i suoni, gli odori e le grida dei partecipanti alle sfide? Durante i mesi di preparazione in ogni paesino si possono sentire grida, tamburi e rumori di festa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palio dei Rioni di Camaiore. Il Vado e la Pieve svelano le loro ambizioni di vittoria

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