Nocchi e Marignana si preparano per il Palio dei Rioni di Camaiore, con undici quartieri pronti a sfidarsi. La sfilata di avvicinamento si svolge nel castello della città, in attesa della giornata finale programmata per sabato 18. La competizione coinvolge diverse zone del centro storico, con le squadre che si allenano per la corsa e le prove delle tradizionali attività. La manifestazione richiama numerosi partecipanti e spettatori.

Il Palio dei Rioni bussa alla porta del castello di Camaiore: undici quartieri cittadini che lanciano la sfida e la sfilata in vista del gran giorno di sabato 18. Identità, generazioni e campanili: il Palio è vissuto con grande intensità e si rincorre la vittoria non dimenticando i valori sani dello sport. Sono 11 i rioni che si contenderanno il ‘pallium’, il cencio con lo stemma cittadino che quest’anno più che mai vuole essere simbolo di pace e amicizia: la Badia purtroppo quest’anno ha abbandonato il terreno di gara dopo decenni di battaglie. L’aspetto significativo del Palio è soprattutto il valore sociale che punta a coinvolgere intere famiglie, dai nonni ai nipoti, rafforzandone il legame con la comunità per non perdere le storiche tradizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palio dei Rioni di Camaiore. Nocchi e Marignana sono pronti per la sfida

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