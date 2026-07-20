Due uomini sono stati denunciati dai Carabinieri a Mezzojuso, in provincia di Palermo, per tentata truffa aggravata. Residenti a Catania e già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati dopo aver tentato di ingannare alcune persone anziane con la storia di un finto sequestro della figlia. La nipote delle vittime ha riconosciuto la truffa e ha evitato che i due uomini portassero a termine l’inganno.

Due uomini sono stati denunciati per tentata truffa aggravata dai Carabinieri a Mezzojuso, in provincia di Palermo. Gli indagati, entrambi residenti a Catania e già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati dopo aver cercato di raggirare alcune persone anziane. L’intervento tempestivo delle vittime e la collaborazione con le autorità hanno permesso di sventare il piano criminoso. Il tentativo di truffa e il coraggio della vittima Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’azione di contrasto ai reati predatori e alle truffe ai danni delle fasce più vulnerabili della popolazione non si è mai arrestata. In questo contesto, i militari della Stazione di Mezzojuso hanno denunciato in stato di libertà due uomini di 53 anni e 25 anni, entrambi residenti a Catania, già conosciuti dalle forze dell’ordine per precedenti simili. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Palermo, truffa con la storia del finto sequestro della figlia: la nipote salva i due nonni dal raggiro

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