Truffa del ' finto nipote' a Palo anziana consegna i suoi gioielli | raggiro da 15mila euro
A Palo, un'anziana donna ha consegnato gioielli per un valore di circa 15.000 euro a causa di una truffa chiamata del 'finto nipote'. La vittima è stata contattata con metodi ormai noti, e ha consegnato i beni credendo di dover saldare un debito inesistente di una sua parente. La polizia sta indagando sull'accaduto per identificare i responsabili di questa frode.
Le tecniche con cui sarebbe stata contattata la vittima sono quelle ormai tristemente conosciute, la donna avrebbe consegnato così beni per 15mila euro per pagare il debito (inesistente) di una sua nipote. Un'anziana residente a Palo del Colle sarebbe così caduta nella rete di una truffa.🔗 Leggi su Baritoday.it
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