Truffa del ' finto nipote' a Palo anziana consegna i suoi gioielli | raggiro da 15mila euro

A Palo, un'anziana donna ha consegnato gioielli per un valore di circa 15.000 euro a causa di una truffa chiamata del 'finto nipote'. La vittima è stata contattata con metodi ormai noti, e ha consegnato i beni credendo di dover saldare un debito inesistente di una sua parente. La polizia sta indagando sull'accaduto per identificare i responsabili di questa frode.

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