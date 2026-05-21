A Maiori, due persone sono state arrestate con l’accusa di aver tentato di truffare un’anziana utilizzando la tecnica del finto nipote. La vittima ha riconosciuto subito la truffa e ha contattato le forze dell’ordine, che sono intervenute tempestivamente. Il tentativo di raggiro è stato così fermato prima che potesse avere esiti negativi per la donna. Si tratta dell’ultimo episodio in una serie di tentativi simili avvenuti nella zona della Costiera Amalfitana.

Ancora un tentativo di truffa ai danni di anziani in Costiera Amalfitana. Questa volta, però, il piano è stato sventato grazie alla prontezza della vittima e al rapido intervento dei Carabinieri. Nel pomeriggio del 19 maggio, a Maiori, i militari della locale Stazione hanno arrestato due uomini ritenuti responsabili di una presunta tentata truffa aggravata nei confronti di un’anziana residente del territorio. Secondo le indagini condotte dalla Polizia Giudiziaria, tutto sarebbe partito da una telefonata ingannevole. La donna sarebbe stata contattata da un interlocutore che, fingendosi un familiare in difficoltà, avrebbe cercato di convincerla a consegnare circa 5mila euro per affrontare presunte spese universitarie urgenti. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Maiori, tentata truffa ad anziana con la tecnica del finto nipote: due arresti

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